Минздрав Татарстана поставил задачу подтянуть зарплату врачей к средней по РТ

В Минздраве Татарстана утвердили пять задач для здравоохранения на 2021 год. Они опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что первой задачей стала укомплектование поликлиник врачами. Наполняемость штата за год должны увеличить с 84 до 85%. Вторым пунктом стало снижение смертности от злокачественных новообразований на 1,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Третьей целью ведомства стало обеспечение лекарствами амбулаторно-поликлинических пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда или операцию на сосудах с 50 до 60%. Также Минздрав Татарстана будет обеспечивать реабилитации после коронавируса тем, кто в этом нуждается.

Последней, пятой, задачей стало подтянуть среднюю зарплату врачей к показателю средней заработной платы в Татарстане.



Ранее сообщалось, что Татарстан получит более 81 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19



Ольга Плешкова