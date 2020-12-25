Россияне стали чаще бояться заразиться коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

На сегодняшний день коронавирусом боятся заразиться 58% россиян, ранее не болевших COVID-19. Для сравнения, в конце мая этот показатель был на уровне примерно 50%.

Женщины боятся заразиться коронавирусом чаще, чем мужчины (63% и 55% соответственно), отмечается в исследовании портала Superjob.ru. Среди возрастных категорий в страхе перед COVID-19 лидируют граждане старше 45 лет (66%).

Источник: superjob.ru

Выросло в России и количество желающих сделать прививку от коронавируса. Аналитики связывают это с выходом в гражданский оборот вакцины «Спутник V». Так, с начала октября число россиян, готовых вакцинироваться, выросло с 9 до 13% (на 1,5%).

Источник: superjob.ru

Несмотря на то, что коронавируса боятся больше женщины, среди них готовность сделать прививку ниже — 25%, в то время как среди мужчин вакцинироваться хотят 38%.

Напомним, что в середине декабря во всех регионах России приступили к вакцинации граждан от коронавируса.



Татьяна Демина