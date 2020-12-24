В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 179.
Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1948 и 1956 годов рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб республики.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19.
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