Новости общества

19:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19

18:11, 24.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 179.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1948 и 1956 годов рождения.

Фото: tatarstan.ru

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб республики.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем