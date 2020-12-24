Президент Татарстана сообщил об увеличении смертности

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции сообщил об увеличении смертности. По его словам, систему здравоохранения пришлось переориентировать на помощь пациентам с коронавирусом.

«Мы уже 176 человек потеряли только от ковида. Если взять смертность, мы анализировали не от ковида, а от других болезней. Те, кому за 80 — вот это количество (смертей) увеличилось. Люди не могли получать плановую помощь, они находились в замкнутом пространстве», — отметил он.

Сейчас, как сказал президент, плановая помощь уже оказывается, но основная часть здравоохранения по-прежнему работает с «коронавирусными» пациентами.