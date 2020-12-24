Гинцбург пообещал, что вакцина «Спутник V» будет защищать от «британского» штамма коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет защищать от измененного штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Об этом сообщил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина создает иммунитет ко всему S-белку коронавируса. Мутация же затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса, объяснил ученый.

Фото: mos.ru

В России в гражданский оборот вывели 650 тысяч доз вакцины. Ожидается, что к концу января — началу февраля объем производства достигнет 5—6 миллионов доз вакцины в месяц. Это позволит сделать прививку около 1,5 млн человек уже к ноябрю следующего года. Вакцинация нужна для формирования в стране популяционного иммунитета, пишет «Российская газета».

С понедельника в Москве откроется запись на вакцинацию против COVID-19 для новых категорий горожан. Среди них — сотрудники сферы ЖКХ, общественного питания, представители спорта, правоохранительных органов.



Татьяна Леухина