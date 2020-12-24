Российские ученые получили из Великобритании образцы нового штамма COVID-19
Ученые из России получили от британских коллег образцы нового штамма коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ученые уже приступили к работе над изучением нового штамма.
«Российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением. Они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями ВОЗ», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Ранее генетик объяснил, чем страшен новый штамм коронавируса из Великобритании.
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