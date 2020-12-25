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Казанский врач рассказал, как привился вакциной от коронавируса

01:32, 25.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанский врач рассказал, как привился вакциной от коронавируса
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Казанский врач-педиатр Ильдус Лутфуллин рассказал о вакцине от коронавируса. Он объяснил почему привился препаратом «Спутник V».

Как написал Лутфуллин в Instagram, он решил вакцинироваться, потому что находится в группе риска.

«Моя турецкая родня переживает: «зачем ты поставил себе русскую вакцину?» (Турция не будет разрабатывать свою вакцину, а закупит американскую). Это вопрос из разряда «зачем ты купил себе «Ладу», купил бы «Тойоту»?!», — написал завотделением педиатрии детской больницы №1.

Он также рассказал о симптомах: «Прошли сутки после вакцины, ничего особо не чувствую».

Ранее глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» будет защищать от измененного штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

ОбществоМедицина Татарстан
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