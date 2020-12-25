Вирусолог сравнил иммунитет к коронавирусу после болезни и вакцинации

Вирусолог Александр Бутенко в интервью радио Sputnik рассказал, что иммунитет против коронавируса приобретают как после болезни, так и после вакцинации.



У вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших. Тем не менее это не единственный показатель наличия иммунитета. Например, титр антител может быть низким, через некоторое время могут исчезнуть антитела, но это не значит, что человек может снова заболеть.

По словам врача, сложно найти пример, когда после перенесения человеком острой вирусной инфекции, как коронавирус, он бы заболевал ей снова. Следовательно, иммунитет после перенесенной болезни обязательно должен выработаться: «Есть такой эффект, как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект».

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко