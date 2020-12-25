Предприятия Татарстана во время пандемии произвели более 56 млн масок

В Татарстане предприниматели произвели в период пандемии более 56 млн защитных масок. До 2020 года в республике не производили такую продукцию, сообщает РБК.



Первые линии в апреле доставило в регион ПАО «Татнефть». Всего республиканские компании закупили 17 линий по производству масок, мощность производства — 40 млн изделий в месяц.

Помимо этого, более 600 тыс. штук респираторов 3 класса защиты произвело ПАО «КАМАЗ», в декабре респираторы начало производить и ООО «ФармМедПолис». ООО «НТЦ А2И» стало производить защитные боксы для транспортировки пациентов — уже в период с мая по июнь их произвели более 200 штук.

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В апреле «Реальное время» публиковало материал о прохождении сертификации продукции первой из шести прибывших в Татарстан линий по производству медицинских масок.

Маргарита Головатенко