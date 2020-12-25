«СберИндекс»: к концу года коронавирусом переболеют 16,6 млн россиян

Лаборатория Сбербанка «СберИндекс» считает, что к концу года коронавирусом переболеют 16,6 млн россиян, или 11,3% населения страны. ОБ этом говорится в исследовании «Итоги 2020», на которое ссылаются РБК и ТАСС.

Расчеты основаны на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR. Она учитывает динамку распространения вируса, плотность населения, транспортную интенсивность, параметры пандемии и т.д.

«Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5—6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни. В отсутствие обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными, что завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев», — отмечают аналитики.

По их данным, с учетом бессимптомных носителей в РФ ежедневно заражаются коронавируса порядка 165 тысяч человек — почти в шесть раз больше официальных данных.

Вчера была выявлено 29 935 новых случаев коронавируса. На 24 декабря в России официально зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровели 2 370 857 человек. Еще 53 096 умерли.

