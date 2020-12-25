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Еще один новый штамм коронавируса выявили в Нигерии

07:19, 25.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Еще один новый штамм коронавируса выявили в Нигерии
Фото: realnoevremya.ru

В Нигерии выявили еще один новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джона Нкенгасонга.

По его словам, новый штамм отличается от всех выявленных ранее, в том числе недавно обнаруженных в Великобритании и ЮАР. Новый вариант, получивший название P681H, не является более заразным. Однако необходимо провести еще исследования.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, завезенный из ЮАР. Он быстрее передается и сильнее мутирует.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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