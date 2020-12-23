Итоги дня: переход на патентную систему налогообложения, 190 тысяч доз вакцины для РТ и монетизация Telegram
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 23 декабря.
- В Госсовете Татарстана приняли закон о переходе на патентную систему налогообложения. Как сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в Татарстане в сфере торговли, общепита, транспортных и бытовых услуг около 95% предпринимателей могут отказаться от ЕНВД и перейти на патентную систему (ПСН).
- Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой продлить программу льготной ипотеки по 6,5%. Он считает, что без этой программы достичь показателей нацпроектов будет сложно.
- Развлекательный комплекс «Ривьера» выкупили бизнесмены Игорь Евтушок и Валерий Кравцун — основатели петербургской компании Kravt Invest, которая с недавних пор известна в Казани благодаря проектам отелей в Иннополисе и у казанского аэропорта. Комплекс выкуплен за 418,26 млн рублей.
- Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года приложение начнет монетизироваться за счет новых платных функций. По его словам, все текущие сервисы останутся бесплатными, рекламы в личных и групповых чатах не будет. Он отметил, что «большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения».
- В Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек. От жителей просят проявить активную позицию и связаться со своим участковым врачом, чтобы заявить о желании войти в первоочередные списки вакцинируемых.
- В Казани на «Чаше» откроют елку с искусственным интеллектом. Самая высокая в городе 35-метровая ель будет оформлена светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу. Концепция вечера будет посвящена IT-технологиям.
- В Казани прекратил деятельность третий за год перевозчик. На этот раз с рынка ушел «Республиканский автовокзал». Именно он обслуживал маршрут №90, на который было много жалоб. По словам главы АТП Темлякова, причина ухода — это низкий доход. Временно обслуживать автобусный маршрут №90 «Станция метро пл. Г. Тукая — Куюки» будет ПАТП-2.
- Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Он рекомендовал главам регионов сделать этот день нерабочим, поскольку на федеральном уровне эту идею пока нельзя реализовать.
- В Татарстане модернизируют Заинскую ГРЭС, там появится парогазовая установка мощностью 850 МВ. Стоимость проекта составляет 40,8 млрд рублей. Реализация модернизации Заинской ГРЭС путем перевода из паросилового цикла в парогазовый с применением инновационных мировых технологий запланирована к 2024 году.
- Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального. Врачи вновь отметили, что, согласно результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, политика отравили боевым веществом типа «Новичок».
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. С 1 января 2021 года МРОТ будет установлен в размере 12 792 рубля. Рост составит 5,5%.
- Экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин встретит Новый год дома. Вахитовский суд Казани продлил домашний арест Роберту Мусину. Мера пресечения продлена до 4 апреля 2021 года.
- В Казани с 21 по 23 декабря на сети мониторинга атмосферного воздуха зафиксировали 17 случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха около Казанского педагогического колледжа.
- Новый случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Татарстане. В Елабужском районе на территории национального парка «Нижняя Кама» 20 декабря подтвердился случай заболевания.
- Сегодня в Союзе журналистов Татарстана было объявлено о создании Ассоциации издателей и распространителей РТ. В нее вошли 14 организаций, включая Союз журналистов, компании «Агентство торговли», «Мир прессы», издательские дома «Меддок», «Фән», «Акчарлак», «Логос-Пресс», газеты «Безнең гәҗит», «Комсомольская правда в Казани», Татарское книжное издательство, ОАО «Татмедиа» и другие.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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