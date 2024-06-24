Мойры, Элвис и голодное Поволжье: что покажет фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»

«Мойры Петроградского района». Фото: предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Завтра, 25 июня, в Казани стартует V Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». На сцене театра «Экият» покажут 17 спектаклей труппы из Белоруссии, Азербайджана и России, причем половина из них будет для взрослых. Мероприятие приурочили к 90-летию казанского кукольного и пятилетию руководства театром Ильгиза Зайниева. Подробнее о постановках, которые представят казанцам, — в материале «Реального времени».



Для детей

Среди спектаклей для детской аудитории можно выделить балет-фантазию из Челябинска «Петрушка» (6+) — это история о юной танцовщице и ее куклах — Петрушке, Арапе и Балерине. Следом за ними героиня попадет в мир фантазии. А из Уфы в Казань приедет «Сабантуй» (6+) с историей о гармонисте Хайлехызе, который однажды во сне увидел во сне красавицу.

Победителей фестиваля будут определять в нескольких номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «Новация фестиваля».

Взрослую программу открывает «Экият». предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Адәмнәр» (18+)

Программу для взрослых откроют хозяева сцены. Театр «Экият» ставит спектакль «Люди» по повести Галимджана Ибрагимова о голоде 1921—1922 года. Два актера — Дилюс Хузяхметов и Альбина Шагалиева предстанут во множестве обличий, с десятками функций, выверенными до автоматизма движениями — покажут чудовищную драму.

25 июня, 19.00

Рязань везет поморскую сказку. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Золоченые лбы» (16+)

Из Рязани приедет «сказочная забава для взрослой публики» по тексту поморца, морехода и фольклориста Бориса Шергина о приключениях «мужичонки» Капитона и живущей напротив царской семьи. В 1971 году по этой сказке был снят мультфильм, роли озвучивал Олег Табаков. Для местного театра — это первая постановка для взрослых.

26 июня, 15.30 и 18.30

Челнинцы даже актеров одели по-парижски! предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Скупой (16+)

Челнинская версия комедии Жана-Батиста Мольера (как не вспомнить, что она шла и в театре, который теперь носит имя Аяза Гилязова) о скряге Гарпагоне, который ради денег готов женить сына на вдове, а дочь отдать замуж за старика. Но есть еще слуга Лафлеш, который украл у хозяина шкатулку с деньгами. Поставил спектакль, кстати, казанец — Ильгиз Зайниев. Актеры, руководящие ширмовыми куклами, одеты в костюмы эпохи автора.

В Бресте в Пушкина добавили космоса. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Луна Сальери» (16+)

Брестский театр кукол покажет трагедию по Александру Пушкину, размышляя о природе преступления. Главное в этой работе — не диалоги, а видения и сновидения героев, помноженные на фантазию режиссера Руслана Кудашова и художников Андрея Запорожского и Алевтины Торик. Моцарт летает с Музой, кроме композиторов, здесь есть такие персонажи, как Зависть, Смерть, Демон.

28 июня, 15.30 и 18.30

Если что, это богини судьбы. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Мойры Петроградского района» (12+)

Городская фантазия Московского открытого театра кукол по пьесе Константина Федорова. Ее героини — три престарелые богини судьбы в зимнем городе, отвечающие за Петроградку (ее можно узнать в макетах зданий) и ее жителей. Мойры хотят выйти на пенсию, но вот беда — пропали ножницы, перерезающие нити жизней. Так что теперь в Петроградском районе никто не умирает. Режиссер Александра Ловянникова решила, что куклы ее будут сделаны из настоящих перчаток, шерстяных и кожаных, но с ногами-пальцами.

— Хороший спектакль, — говорит критик Нияз Игламов. — Я его видел лет пять назад. Но это все неправильно для члена жюри говорить о фаворитах, так как на каждом фестивале выстраивается свой контекст, в котором тот или иной спектакль может прозвучать острее, актуальнее. И Брест хочется увидеть, и Луганск, и Баку.

29 июня, 15.30 и 18.30

Это — спектакль-путешествие к королю рок-н-ролла. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Мой внутренний Элвис» (16+)

Московский театр кукол везет «роуд-муви» по книге немецкой писательницы Яны Шерер о девочке Антье, которая обожает музыку короля рок-н-ролла, а потом на 16-летие едет к нему на родину в Грейсленд. Спектакль — итог лаборатории МТК.NEXT. Кукол делали сами актеры — Оксана Ильчук и Александр Шадрин. Главный элемент оформления — огромная виниловая пластинка, по ходу действия превращающаяся в экран, телевизор, автомобиль и просто ширму. Что называется, спектакль для подростков.

30 июня, 19.00

Бакинцы покажут азербайджанский блокбастер. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

«Аршин мал алан» (16+)

«Покупающий товар аршинами» — так переводится спектакль Бакинского театра, он покажет музыкальную комедию, оперетту Узеира Гаджибекова об Аскере, сыне купца, который прикинулся коробейником, чтобы найти себе невесту (ведь они на улице закрывают лицо, но в доме они их открывают, чтобы рассмотреть товар). В Баку она идет уже более 110 лет. Гаджибеков написал ее, учась в Москве и Петербурге, с тех пор ее перевели на 80 языков, в СССР она превратилась в аудиосказку, фильм с Рашидом Бейбутовым. Кстати, уже в 1916 году Зайни Султанов перевел ее на татарский язык.

1 июля, 14.00, 2 июля, 14.00 и 18.00

— В первую очередь, я надеюсь, что фестиваль будет большим подарком для зрителей, — говорит художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев. — Что касается меня, я словно обретаю крылья, когда смотрю талантливый спектакль или читаю талантливое произведение. Хочется работать, появляются новые силы. Жду этого от фестиваля, хочу набраться сил, чтобы работать с вдохновением, делать открытия в театре кукол, впечатляться новыми приемами!