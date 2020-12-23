В Казани прекратил деятельность третий за год перевозчик

Фото: Ассоциация АТП РТ

Казань потеряла еще одного перевозчика, на этот раз деятельность прекратил «Республиканский автовокзал». Об этом сообщил председатель ассоциации перевозчиков Татарстана Сергей Темляков.

На рынке пассажирских перевозок «Республиканский автовокзал» работал 10 лет. Именно он обслуживал маршрут №90, на который было много жалоб. По словам Темлякова, причина ухода — это низкий доход.

Фото: kzn.ru

«В 2018 году перевозчик обновил половину автопарка. Перевозчик старался, работал. До 1 января 2021 года стояла задача (по условиям муниципального контракта) завершить обновление подвижного состава, а средств нет! На этой неделе перевозчик принял решение уйти», — рассказал председатель АТП РТ.

Это уже третий перевозчик, который ушел с рынка пассажирских перевозок за 2020 год. Так, 11 января на маршруте №62 перестал работать ООО «Агромир» — перевозчик не смог оплатить 16 лизинговых автобусов. С 1 ноября перестала обслуживать автобусные маршруты №70 и №71 ИП Умарова, также по причине долгов по лизинговым платежам.

Ранее сообщалось, что за год татарстанских перевозчиков оштрафовали на 24 млн рублей.



Ольга Плешкова