В Татарстане в национальном парке «Нижняя Кама» выявили вирус африканской чумы свиней

В Елабужском районе Татарстана на территории национального парка «Нижняя Кама» 20 декабря подтвердился случай заболевания африканской чумой свиней. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

В ведомстве напомнили, что помимо диких кабанов, основным источником распространения вируса может быть человек, и другие животные, контактирующие с инфицированными кабанами, их продукцией, а также посещение места, где находились больные кабаны.

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Госкомитет РТ биоресурсам настоятельно рекомендует соблюдать установленные правила. В случае обнаружения павших кабанов следует проинформировать ветеринарные органы и Госкомитет по биоресурсам и ни в коем случае не контактировать с данными животными.

Комитет просит всех, в особенности охотников, воздержаться от посещения мест, прилегающих к очагу до снятия карантина, а также исключить посещение данных мест домашних животных.

Ранее в Елабужском районе Татарстана, недалеко от села Танайка, были обнаружены трупы диких кабанов. Анализы подтвердили у них наличие африканской чумы свиней. В связи с этим в районе в 5-километровой зоне были выставлены посты сотрудников отдела внутренних дел для ограничения доступа людей и животных.



Татьяна Леухина