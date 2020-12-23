В Казани автобусный маршрут №90 временно будет обслуживать ПАТП-2

В Казани с 26 декабря обслуживать автобусный маршрут №90 «Станция метро пл. Г. Тукая — Куюки» временно будет ПАТП-2. На линию выйдут восемь автобусов большой вместимости.

Как пояснили в Комитете по транспорту мэрии Казани, договор на обслуживание маршрута №90, который заключался с ООО «Республиканский автовокзал», расторгнут в связи с тем, что перевозчик не может обслуживать маршрут в полном объеме в соответствии с утвержденными графиками.

Фото: АТП РТ

Из-за пандемии коронавируса на маршруте упал пассажиропоток, доходы предприятия и фактический выпуск подвижного состава на линию сократились, вследствие чего и было принято решение о расторжении договора на обслуживание маршрута. МУП «ПАТП-2» будет обслуживать 90-й маршрут до проведения конкурса на выполнение регулярных перевозок пассажиров, говорится на сайте мэрии Казани.

Ранее в АТП РТ рассказали, что перевозчик «Республиканский автовокзал» прекращает свою деятельность. Причина ухода с рынка — низкий доход.

Татьяна Леухина