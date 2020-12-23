На модернизацию Заинской ГРЭС в Татарстане направят 40,8 млрд рублей
В Татарстане модернизируют Заинскую ГРЭС, там появится парогазовая установка мощностью 850 МВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений подписано сегодня в Минэкономразвития РФ. Стоимость проекта составляет 40,8 млрд рублей. Реализация модернизации Заинской ГРЭС путем перевода из паросилового цикла в парогазовый с применением инновационных мировых технологий запланирована к 2024 году.
Ранее сообщалось, что General Electric поставит энергоустановку для модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане. Предполагается установить газовую турбину, паровую турбину, генераторы и паровой котел-утилизатор.
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