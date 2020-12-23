Врачи берлинской клиники Charite обнародовали отчет о лечении Навального

Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о лечении российского оппозиционера Алексея Навального. Врачи вновь отметили, что, согласно результатам исследования лаборатории вооруженных сил Германии, политика отравили боевым веществом типа «Новичок».

20 августа Алексей Навальный во время рейса из Томска в Москву внезапно почувствовал себя плохо и начал сильно потеть. Это произошло через десять минут после вылета. Его стошнило, он потерял сознание. Самолет посадили в Омске. В местной больнице Навальный оказался примерно через два часа после появления симптомов.

Немецкие врачи со ссылкой на выписку из омской больницы сообщают, что у политика наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, диагностирована дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские медики провели интубацию и подключили политика к ИВЛ. Специалисты подчеркивают в своем отчете, что врачи использовали «неспецифические» препараты для контроля симптомов. Ранее сообщалось, что больному вводился атропин. 22 августа Навального перевезли в «Шарите».

Фото: instagram.com/navalny

«Впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия, выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок» в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в «Шарите». ОЗХО подтвердила этот вывод»,— говорится в статье.

Навального перевели в обычную палату на 26-й день в «Шарите», а на 33-й выписали. При выписке у него наблюдались нарушения в скорости обработки данных и речи, но они полностью исчезли через три недели. При последнем контрольном посещении, на 55-й день, медики подтвердили почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических показателей без признаков полинейропатии.

Ранее никакие клинические подробности отравления «Новичком» не публиковались, подчеркивают авторы материала. Врачи из «Шарите» установили причастность «Новичка» и продуктов его распада только через несколько дней после постановки диагноза «отравление ингибитором холинэстеразы». Но это не повлияло на терапевтические решения.

Медики предположили, что на благоприятный исход в лечении Навального могли повлиять интубация и искусственная вентиляция легких в течение 2–3 часов после появления симптомов, отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии, использование атропина, отсутствие серьезных инфекций и хорошее состояние здоровья до отравления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета по правам человека о невозможности на сегодняшний день возбудить в стране уголовное дело по факту инцидента с Алексеем Навальным.



Татьяна Леухина