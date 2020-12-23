В Госсовете Татарстана приняли закон о переходе на патентную систему налогообложения

В Госсовете Татарстана приняли закон о переходе на патентную систему налогообложения. Как сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в Татарстане в сфере торговли, общепита, транспортных и бытовых услуг около 95% предпринимателей могут отказаться от ЕНВД и перейти на патентную систему (ПСН).

По словам министра, комиссия, разработавшая законопроект, максимально приблизила действующую до конца год систему к новой: годовая сумма по патенту соответствует сумме по ЕНВД. Нагрузка увеличится для предпринимателей, которые используют наемных работников. При этом в республике без привлечения наемной силы работают почти 80% предпринимателей.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил федеральный ответ на обращения республики отсрочить переход на ПСН. В правительстве РФ заявили, что больше не будут откладывать это нововведение. По словам главы республики, в процессе реализации закона в Татарстане будут вносить в него поправки, если возникнут перекосы и обращения от бизнеса.