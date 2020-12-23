Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек

10:20, 23.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек
Фото: mos.ru

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что по РТ работают 56 пунктов, где делают прививку от коронавируса. На данный момент поступило уже 2 900 доз.

Он подтвердил, что первоочередной вакцинации подлежали медицинские работники и пришел уточняющий документ, в котором написано, что лица группы риска также должны войти в первоочередную вакцинацию. Сейчас идет сбор и уточнение списков из диспансерной группы.

«Жителям необходимо проявить активную позицию и связаться со своим участковым врачом, чтобы заявить о желании войти в первоочередные списки вакцинируемых. К сожалению, мы видим недостаточную активность со стороны населения, есть ноты недоверия к вакцинации. Это является заблуждением, на мой взгляд и по мнению большинства специалистов. Я хотел бы обратиться ко всем жителям: вплоть до февраля месяца нам необходимо 190 тысяч доз ввести нашим жителям, и эта работа для нас является достаточно серьезным вызовом», — сказал он.

Ранее исследование показало, что 60% казанцев не готовы сделать прививку от коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем