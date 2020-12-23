В Татарстане до февраля 2021 года хотят привить от коронавируса 190 тысяч человек

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев сообщил, что по РТ работают 56 пунктов, где делают прививку от коронавируса. На данный момент поступило уже 2 900 доз.

Он подтвердил, что первоочередной вакцинации подлежали медицинские работники и пришел уточняющий документ, в котором написано, что лица группы риска также должны войти в первоочередную вакцинацию. Сейчас идет сбор и уточнение списков из диспансерной группы.



«Жителям необходимо проявить активную позицию и связаться со своим участковым врачом, чтобы заявить о желании войти в первоочередные списки вакцинируемых. К сожалению, мы видим недостаточную активность со стороны населения, есть ноты недоверия к вакцинации. Это является заблуждением, на мой взгляд и по мнению большинства специалистов. Я хотел бы обратиться ко всем жителям: вплоть до февраля месяца нам необходимо 190 тысяч доз ввести нашим жителям, и эта работа для нас является достаточно серьезным вызовом», — сказал он.

Ранее исследование показало, что 60% казанцев не готовы сделать прививку от коронавируса.