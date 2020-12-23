Минниханов попросил Путина продлить программу льготной ипотеки

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой продлить программу льготной ипотеки по 6,5%. Он считает, что без этой программы достичь показателей нацпроектов будет сложно.

«Хотели бы попросить вас рассмотреть возможность ее дальнейшего продления, для формирования долгосрочного спроса и предложения ипотеки — вопрос номер один. Без данной программы достичь показателей национальных целей по жилью будет очень сложно», — приводит слова Минниханова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Глава республики объяснил, что для увеличения объема ввода жилья необходимо обеспечить комплексное развитие территорий. В 2020 году были предприняты шаги в данном направлении: Госдума приняла закон, который простимулирует строительство жилья, вовлекая в оборот старые промышленные территории.

Ранее Рустам Минниханов попросил Путина разрешить регионам проводить торги по капремонту.



Ольга Плешкова