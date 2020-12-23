В Казани за три дня зарегистрировали 17 случаев превышения допустимой концентрации формальдегида

В Казани с 21 по 23 декабря на сети мониторинга атмосферного воздуха зафиксировали 17 случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Максимальное значение зарегистрировали 22 декабря в 7.00 на ПНЗ №3 на Мартына Межлаука, превышение составило 3,8 ПДКм.р.

Погода в Казани вчера, 22 декабря, формировались под влиянием северной части антициклона. Был слабый до умеренного юго-западный ветер, приподнятая температурная инверсия и слабые осадки, что частично способствовало накоплению загрязняющих веществ в нижнем слое атмосферы.

В атмосферный воздух формальдегид поступает из природных и антропогенных источников, которые в свою очередь подразделяются на первичные и вторичные. Первичные источники выделяют формальдегид, вторичные выделяют органические соединения, из которых в окружающей среде при определенных условиях может образоваться формальдегид.

Чаще всего формальдегид образуется из-за транспорта. В результате работы двигателей органическое соединение выделяется в выхлопах совместно с другими недогоревшими углеводородами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также формальдегид образуется от неполного сгорания жидкого топлива в промышленности, при изготовлении искусственных смол, пластических масс, при выделке кож. Он поступает в атмосферу также в смеси с другими углеводородами от предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической промышленностей, цветной металлургии при биологической очистке сточных вод, на мусоросжигательных установках, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.



Сегодня утром сразу в четырех районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида.



Татьяна Леухина