В Казани создана Ассоциация издателей и распространителей РТ

Сегодня в Союзе журналистов Татарстана было объявлено о создании Ассоциации издателей и распространителей РТ. В нее вошло 14 организаций, включая Союз журналистов, компании «Агентство торговли», «Мир прессы», издательские дома «Меддок», «Фән», «Акчарлак», «Логос-Пресс», газеты «Безнең гәҗит», «Комсомольская правда в Казани», Татарское книжное издательство, ОАО «Татмедиа» и другие.

Президентом ассоциации избрана инициатор ее создания, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.

Фото: sj-rt.ru

Среди озвученных проблем, которые собирается решать Ассоциация, — расширение сети киосков по продаже печатной продукции, урегулирование ценовой политики в отношениях с «Почтой России», а также создание Дома Книги, в котором могла бы продаваться продукция ее представителей.

Радиф Кашапов