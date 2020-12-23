Путин призвал все регионы сделать выходным 31 декабря

Фото: Дмитрий Резнов

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России. Он рекомендовал главам регионов сделать этот день нерабочим, поскольку на федеральном уровне эту идею пока нельзя реализовать.

В ходе расширенного заседания Госсовета РФ лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил главе государства сделать 31 декабря всероссийским выходным днем, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Сегодня днем врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил сделать 31 декабря нерабочим днем только для женщин.



В начале декабря президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря.



Татьяна Леухина