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Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха после сообщений о превышении ПДК формальдегида

15:14, 23.12.2020
Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха после сообщений о превышении ПДК формальдегида
Фото: Маргарита Головатенко

Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха около Казанского педагогического колледжа после сообщений о превышении допустимой концентрации формальдегида. На месте побывал корреспондент «Реального времени».

Отбор проб длился 20 минут. Сегодня их отправят в лабораторию, делать анализ будут завтра. Результаты будут готовы через 7 дней.

Выезд экологов состоялся после обращения граждан.

Маргарита Головатенко

Напомним, в Казани за три дня зарегистрировали 17 случаев превышения допустимой концентрации формальдегида.

Общество Татарстан
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