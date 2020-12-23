Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха после сообщений о превышении ПДК формальдегида
Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха около Казанского педагогического колледжа после сообщений о превышении допустимой концентрации формальдегида. На месте побывал корреспондент «Реального времени».
Отбор проб длился 20 минут. Сегодня их отправят в лабораторию, делать анализ будут завтра. Результаты будут готовы через 7 дней.
Выезд экологов состоялся после обращения граждан.
Напомним, в Казани за три дня зарегистрировали 17 случаев превышения допустимой концентрации формальдегида.Общество Татарстан
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