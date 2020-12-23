Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха после сообщений о превышении ПДК формальдегида

Фото: Маргарита Головатенко

Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха около Казанского педагогического колледжа после сообщений о превышении допустимой концентрации формальдегида. На месте побывал корреспондент «Реального времени».

Отбор проб длился 20 минут. Сегодня их отправят в лабораторию, делать анализ будут завтра. Результаты будут готовы через 7 дней.

Выезд экологов состоялся после обращения граждан.

Маргарита Головатенко

Напомним, в Казани за три дня зарегистрировали 17 случаев превышения допустимой концентрации формальдегида.