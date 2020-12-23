В Казани на «Чаше» откроют елку с искусственным интеллектом

В Казани завтра, 24 декабря, у Центра семьи «Казан» откроется главная елка города. Самая высокая в городе 35-метровая ель будет оформлена светодинамическим и анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу.

Концепция вечера будет посвящена IT-технологиям. На открытии ожидаются выступления популярных казанских артистов. Хедлайнер вечера — певица Анастасия Макарова. Также выступят шоу-театр «Шарм», трио «Гранде», музыкальная группа Just Brass и другие. Начало празднования — в 16.00, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

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Татьяна Леухина