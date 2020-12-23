В 2021 году МРОТ впервые превысит прожиточный минимум

В 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Об этом на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 1 января 2021 года МРОТ будет установлен в размере 12 792 рубля. Рост составит 5,5%.

«Выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — приводит слова Голиковой ТАСС.

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Ольга Плешкова