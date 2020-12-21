Заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла до 315 человек на 100 тысяч жителей

Фото: Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю выросла на 5,8%. На 21 декабря она составляет 315 человек на 100 тысяч населения.

Еще на прошлой неделе показатель заболеваемости составлял 297,6 на 100 тысяч населения, отмечают аналитики Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом в заболеваемость в республике является самой низкой среди регионов ПФО. Ульяновская область по-прежнему удерживает самый высокий показатель — 2695,1, в Нижегородской области уже 2 009,6 заболевших на 100 тысяч жителей, в Пензенской области — 1 815,9.

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 100 татарстанцев, с начала пандемии в республике зарегистрировано 12 274 случая заражения.