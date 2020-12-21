Заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла до 315 человек на 100 тысяч жителей
Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю выросла на 5,8%. На 21 декабря она составляет 315 человек на 100 тысяч населения.
Еще на прошлой неделе показатель заболеваемости составлял 297,6 на 100 тысяч населения, отмечают аналитики Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
При этом в заболеваемость в республике является самой низкой среди регионов ПФО. Ульяновская область по-прежнему удерживает самый высокий показатель — 2695,1, в Нижегородской области уже 2 009,6 заболевших на 100 тысяч жителей, в Пензенской области — 1 815,9.
Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 100 татарстанцев, с начала пандемии в республике зарегистрировано 12 274 случая заражения.
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