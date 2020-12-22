Инфекционист рассказал, каким будет коронавирус через пять лет

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, но вместе с тем будет вызывать меньше осложнений. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, мутируют все вирусы, и коронавирус не исключение. Тем не менее, его мутации не столь значительны в плане изменения его генома. Они меняют свойства вируса, а ему необходимо выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина.

Тимаков считает, что с новым штаммом коронавируса в Великобритании наблюдается то же: «Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый «британский» штамм коронавируса — очередная мутация, которая имеет нейтральный характер.



Маргарита Головатенко