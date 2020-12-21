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После заражения коронавирусом умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков

18:28, 21.12.2020
После заражения коронавирусом умер бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков
Фото: gs.cap.ru

Стало известно о смерти бывшего вице-президента Чувашии, экс-председателя Госсовета региона Льва Куракова. Он умер на 78-м году жизни.

«21 декабря 2020 года в возрасте 77 лет ушел из жизни известный ученый-экономист и государственный деятель Лев Кураков», — говорится в сообщении пресс-службы Госсовета Чувашии.

По данным региональных СМИ, Кураков болел коронавирусом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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