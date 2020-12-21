Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Центр имени Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил стороны с подписанием соглашения.

— Хотел бы еще раз поздравить вас с подписанием меморандума о сотрудничестве и пожелать успехов в совместной, без всякого преувеличения чрезвычайно нужной и благородной работе, — передает RT слова главы государства.

Путин вышел на связь с разработчиками вакцин из центра Гамалеи и AstraZeneca из своего ситуационного центра в Кремле pic.twitter.com/ggoS6n9smn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 21, 2020

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о старте совместных клинических испытаний комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca и Оксфордским у ниверситетом, передает «РИА Новости».

Ранее Гинцбург оценил возможность хранения вакцины «Спутник V» в холодильнике.

Татьяна Леухина