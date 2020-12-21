Новости

14:05 МСК Все новости
Новости раздела

Российская вакцина против коронавируса получила первое зарубежное регистрационное удостоверение

13:30, 21.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российская вакцина против коронавируса получила первое зарубежное регистрационное удостоверение
Фото: mos.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках встречи руководства AstraZeneca с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила первое зарубежное регистрационное удостоверение — в Белоруссии. На территории страны также будет производиться вакцина. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Дмитриев заявил, что создатели «Спутника V» готовы обеспечить вакциной страны Запада , а РФПИ и AstraZeneca начнут исследование комбинированных вакцин от коронавируса в нескольких странах СНГ и Ближнего Востока.

Напомним, РФПИ считает, что российская вакцина эффективна против нового штамма коронавируса в Европе.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем