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В Татарстане открылась горячая линия, куда можно сообщать о нарушении «антиковидных» мер

14:15, 21.12.2020
В Татарстане открылась горячая линия, куда можно сообщать о нарушении «антиковидных» мер
Фото: скриншот

С 21 декабря заработала горячая линия Роспотребнадзора для жителей и гостей Татарстана, куда можно сообщать по фактам нарушений «антиковидных» мер — масочного режима, социальной дистанции, а также при проведении новогодних мероприятий. Она будет работать до 10 января, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

До ведомства можно дозвониться по следующим номерам:

  • 2-369-411 в рабочие дни;
  • 2 389-854 в выходные.

Сегодня на сайте Роспотребнадзора появится также адрес электронной почты, куда можно написать о нарушении.

Открытие горячей линии было анонсировано на той неделе.

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