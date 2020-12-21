В РФПИ заявили, что «Спутник V» эффективен от нового штамма коронавируса, обнаруженного в Европе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с новой мутацией коронавируса, выявленной в Великобритании.

«Мы также подтверждаем, что, по нашей информации, «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе. И, соответственно, он так же эффективен против нее, как и против существующих штаммов», — цитирует RT Дмитриева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Британии рассказали о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Он быстро стал доминирующим в стране и послужил причиной резкого роста заболеваемости после отмены национального карантина 2 декабря. Сейчас на него приходится около 60% новых случаев заражения.



Позже в ВОЗ заявили, что мутировавший штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру.

Татьяна Демина