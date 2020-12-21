В Роспотребнадзоре России рассказали о новом штамме коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Новый «британский» штамм коронавируса — очередная мутация, которая имеет нейтральный характер. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Новый штамм появился в начале ноября, считает специалист. Он объяснил, что все РНК-геномные вирусы вынуждены мутировать, чтобы выжить и закрепиться в человеческой популяции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«И это очередная мутация, которая <...> имеет прежде всего эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма», — передает его слова «РИА Новости».

Информация о том, что новый штамм коронавируса более «заразен», официально не подтверждена, напомнил Горелов.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил о выявлении в стране новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее. В связи с этим многие страны закрывают авиасообщение с королевством. Россия приостанавливает его с 00.00 22 декабря на неделю.



Татьяна Леухина