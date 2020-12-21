В оперштабе по борьбе с коронавирусом не исключили новых мер из-за мутировавшего COVID-19

В федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией не исключили применение дополнительных мер в связи с мутацией новой коронавирусной инфекцией.

«Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры», — передает сообщение ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю. Ограничения начинают действовать с 00.00 22 декабря.



Ольга Плешкова