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В оперштабе по борьбе с коронавирусом не исключили новых мер из-за мутировавшего COVID-19

14:50, 21.12.2020
В оперштабе по борьбе с коронавирусом не исключили новых мер из-за мутировавшего COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией не исключили применение дополнительных мер в связи с мутацией новой коронавирусной инфекцией.

«Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры», — передает сообщение ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю. Ограничения начинают действовать с 00.00 22 декабря.

Ольга Плешкова
Общество
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