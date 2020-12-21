Гинцбург оценил возможность хранения вакцины «Спутник V» в холодильнике

В будущем вакцину от коронавируса «Спутник V» можно будет хранить при более высоких температурах, как в бытовом холодильнике. Об этом рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Два месяца наблюдений показали, что свою активность вакцина сохраняет полностью и при температурах бытового холодильника (+2, +4 градуса), передает его слова RT.

Фото: : twitter.com/sputnikvaccin

Через два месяца, предположил Гинцбург, в регистрационное удостоверение препарата можно будет внести данные о том, что «эту вакцину можно хранить не при -18 °C, а при температуре бытового холодильника».



16 декабря Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.



Татьяна Леухина