В Татарстане прививку от COVID-19 сделали уже около 200 человек

В Татарстане уже около 200 человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

На этой неделе планируется использовать основную часть прибывших доз. По плану в первой партии вакцины «Спутник V» в республику должно поступить 3 370 доз. 2,9 тыс. из них уже находятся в республике.

Яркаева отметила, что вакцина «Спутник V» пока не предназначена для лиц старше 65 лет, ее можно будет ставить только после испытаний. Точной даты, когда это произойдет, пока нет.

На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева опровергла слухи о том, что в Татарстане есть проблемы с получением второй фазы вакцины от коронавируса.



Татьяна Леухина