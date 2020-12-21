Новак рассказал, как влияет новый штамм коронавируса на цены на нефть

Появление нового штамма коронавируса, который привел к введению новых ограничительных мер в Великобритании и к приостановке авиасообщения с Лондоном, вызвало существенную коррекцию цен на нефть. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его мнению, за эти два дня ситуация серьезно поменялась. А ситуация на рынке нефти непредсказуема. Кроме того, прогнозы по восстановлению рынка не реализуются, считает политик.

Фото: pixabay.com

— Конечно, ситуация, с которой мы столкнулись в начале этого года, и условия, в которых мы находимся сегодня, — абсолютно непредсказуемые и беспрецедентные по своим масштабам, — передает его слова ТАСС.



Возврат мирового спроса на нефть к докризисным уровням может занять больше времени, чем изначально ожидалось. По мнению Новака, это может занять два-три года.



14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил о выявлении в стране новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее. С 00.00 22 декабря Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.



Татьяна Леухина