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Новак рассказал, как влияет новый штамм коронавируса на цены на нефть

17:29, 21.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Новак рассказал, как влияет новый штамм коронавируса на цены на нефть
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Появление нового штамма коронавируса, который привел к введению новых ограничительных мер в Великобритании и к приостановке авиасообщения с Лондоном, вызвало существенную коррекцию цен на нефть. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его мнению, за эти два дня ситуация серьезно поменялась. А ситуация на рынке нефти непредсказуема. Кроме того, прогнозы по восстановлению рынка не реализуются, считает политик.

Фото: pixabay.com

— Конечно, ситуация, с которой мы столкнулись в начале этого года, и условия, в которых мы находимся сегодня, — абсолютно непредсказуемые и беспрецедентные по своим масштабам, — передает его слова ТАСС.

Возврат мирового спроса на нефть к докризисным уровням может занять больше времени, чем изначально ожидалось. По мнению Новака, это может занять два-три года.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил о выявлении в стране новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее. С 00.00 22 декабря Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленностьНефтьНефтехимия
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