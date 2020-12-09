Роспотребнадзор назвал два сценария пандемии в январе

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что эпидемия коронавируса может развиться по двум сценариям в январе. Каждый из них зависит от соблюдения мер профилактики.



Первым сценарием он назвал стабилизацию эпидпроцесса — благополучного исхода можно ожидать, если население будет соблюдать все ограничительные меры.

«Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Горелов напомнил о важном правиле — при плохом самочувствии и появлении симптомов ОРВИ следует вызвать врача и остаться дома. Еще он посоветовал провести новогодние праздники дома.

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Маргарита Головатенко