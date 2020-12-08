Путин подписал закон об удаленной работе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе вводятся три понятия: первое — дистанционная (удаленная) работа. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

Фото: kremlin.ru

Согласно нововведениям, работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом ему следует обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.

Также работодателю нужно будет провести инструктаж сотруднику, который находится на удаленке, по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу. Другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Перевод работника на удаленную работу — не основание для снижения заработной платы. Законом предусматривается оплата командировок дистанционным работникам.

При этом работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Право дистанционных работников быть офлайн сохраняется, а его нарушение будет расцениваться как сверхурочная работа. Если сотрудник, работающий на удаленке, заболевает, он может отправить работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности».

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

26 ноября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий дистанционную работу.

Татьяна Леухина