В Казани из-за пандемии снизилось число обращений из-за травм, связанных с гололедом

С ноября в скорую помощь в Казани обратились 60 человек, которые получили травмы из-за гололеда. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи столицы Татарстана Татьяна Ликотурнова.

Она объяснила снижение числа обращений к медикам введенными из-за коронавируса ограничениями и тем, что большинство казанцев перешло на удаленную работу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом возрастной состав и характер травм остались такими же, как в прошлом году. Так, из 60 обращений на станцию скорой помощи с травмами 7% пришлось на детей, 58% — на лиц трудоспособного возраста, а 35% — на людей 65 лет и старше.

Больше половины случаев (52%) связано с переломом конечностей, 23% — черепно-мозговыми травмами, 13% — ушибами и растяжениями, еще 3% — вывихами, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Татьяна Леухина