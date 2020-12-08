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Все российские регионы получат вакцину «Спутник V» после 10 декабря

21:37, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Все российские регионы получат вакцину «Спутник V» после 10 декабря
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в регионы России, которые еще не успели ее получить стартуют после 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Глава ведомства отметил, что на сегодняшний примерно половина российских регионов получили вакцину от COVID-19.

По словам Мурашко, следующими к вакцинации приступят Подмосковье, Новосибирская область и республика Коми.

Фото: mos.ru

Напомним, что журналисты «Коммерсанта», проанализировав ситуацию в 27 российских регионах, пришли к выводу, что в некоторых регионах начать массовую вакцинацию от коронавируса готовы лишь в 2021 году.

О том, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Татарстане, рассказали в Минздраве РТ.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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