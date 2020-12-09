Роспотребнадзор Татарстана: ситуация с коронавирусом напряженная, но стабильная

Фото: Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала о том, что рост количества заболеваний связан с сезонными болезнями.



«С середины октября мы видим рост количества заболевших, но это не вторая волна, а обычная сезонная ОРВИ», — уточнила Патяшина.

С ее слов, подобная ситуация вызвана сезонным обострением ОРВИ и других заболеваний. В общем, Патяшина называет ситуацию с количеством заболевших в Татарстане «напряженной, но стабильной». Как отмечает чиновница, ежедневно в Татарстане регистрируется около 90 случаев инфицирования коронавирусом, однако эта ситуация характеризуется как благополучная, особенно в сравнении с некоторыми другими регионами.

«Несмотря на прирост, соблюдение мер позволит не вводить дополнительные ограничительные меры», — резюмировала Патяшина.

Сегодня Патяшина также заявила, что закрывать границы Татарстана не будут.