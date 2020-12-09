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Роспотребнадзор Татарстана: ситуация с коронавирусом напряженная, но стабильная

10:40, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана: ситуация с коронавирусом напряженная, но стабильная
Фото: Максим Платонов

Руководитель Управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала о том, что рост количества заболеваний связан с сезонными болезнями.

«С середины октября мы видим рост количества заболевших, но это не вторая волна, а обычная сезонная ОРВИ», — уточнила Патяшина.

С ее слов, подобная ситуация вызвана сезонным обострением ОРВИ и других заболеваний. В общем, Патяшина называет ситуацию с количеством заболевших в Татарстане «напряженной, но стабильной». Как отмечает чиновница, ежедневно в Татарстане регистрируется около 90 случаев инфицирования коронавирусом, однако эта ситуация характеризуется как благополучная, особенно в сравнении с некоторыми другими регионами.

«Несмотря на прирост, соблюдение мер позволит не вводить дополнительные ограничительные меры», — резюмировала Патяшина.

Сегодня Патяшина также заявила, что закрывать границы Татарстана не будут.

Общество Татарстан
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