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Глава Роспотребнадзора: самая стабильная ситуация с COVID-19 наблюдается в Татарстане

15:11, 08.12.2020
Глава Роспотребнадзора: самая стабильная ситуация с COVID-19 наблюдается в Татарстане
Фото: government.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самая стабильная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Татарстане.

«Самые стабильные цифры в Татарстане, они идут с самого начала такие, в республике Чечня, в Краснодарском крае».

Наиболее сложная ситуация в Архангельской области, Коми и Карелии.

Отметим, что на сегодняшний день в Татарстане число случаев коронавируса перешагнуло через порог в 11 тысяч. Также сегодня число смертей от коронавируса в Татарстане выросло до 155.

ОбществоМедицина Татарстан
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