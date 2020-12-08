Глава Роспотребнадзора: самая стабильная ситуация с COVID-19 наблюдается в Татарстане

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самая стабильная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Татарстане.



«Самые стабильные цифры в Татарстане, они идут с самого начала такие, в республике Чечня, в Краснодарском крае».



Наиболее сложная ситуация в Архангельской области, Коми и Карелии.

Отметим, что на сегодняшний день в Татарстане число случаев коронавируса перешагнуло через порог в 11 тысяч. Также сегодня число смертей от коронавируса в Татарстане выросло до 155.