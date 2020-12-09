Глава Роспотребнадзора рассказала, когда в Татарстане начнется массовая вакцинация от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что гражданская массовая вакцинация начнется до конца 2020 года. С ее слов, для этого будет использован отечественный препарат «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).



«Вакцинация добровольная. О принудительной вакцинации речи быть не может», — заявила она.

Со слов Патяшиной, сомневаться в эффективности отечественного препарата не стоит, он разрабатывался в российских «серьезных» научно-исследовательских институтах.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Патяшина напомнила, что прививаться при наличии различных симптомов не стоит. Глава Роспотребнадзора посоветовал сначала вылечиться, подождать некоторое время и только после этого прививаться.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вакцинах от коронавируса, которые есть в Татарстане.