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Глава Роспотребнадзора рассказала, когда в Татарстане начнется массовая вакцинация от коронавируса

10:59, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что гражданская массовая вакцинация начнется до конца 2020 года. С ее слов, для этого будет использован отечественный препарат «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

«Вакцинация добровольная. О принудительной вакцинации речи быть не может», — заявила она.

Со слов Патяшиной, сомневаться в эффективности отечественного препарата не стоит, он разрабатывался в российских «серьезных» научно-исследовательских институтах.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Патяшина напомнила, что прививаться при наличии различных симптомов не стоит. Глава Роспотребнадзора посоветовал сначала вылечиться, подождать некоторое время и только после этого прививаться.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вакцинах от коронавируса, которые есть в Татарстане.

ОбществоМедицина Татарстан
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