Марина Патяшина: закрывать границы Татарстана не будут

Глава управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что закрывать границы Татарстана не будут. С ее слов, на сегодняшний день это бессмысленная мера.



«На сегодня, когда мы девять месяцев боремся с коронавирусом, это нецелесообразно. Это имело значение в начале пандемии, когда противодействовали тому, чтобы люди из других субъектов не привозили [инфекцию в Татарстан]. Опасаться того, что регион закроют, не стоит», — акцентирует Патяшина.

Как отметила Патяшина, при этом не стоит забывать о том, что в каждом регионе действуют различные в зависимости от региона ограничения по коронавирусу. Из-за чего Патяшина рекомендует туристам проверять список ограничительных мер в регионах, чтобы не испортить себе новогодние праздники.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между регионами и внутри них в связи с ростом случаев заболевания COVID-19. Позже в ведомстве заявили, что не предлагали ограничить возможность передвигаться между регионами или муниципалитетами. Подобная информация содержалась в научной работе.

Замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина отметила, что вопрос о закрытии Татарстана из-за пандемии коронавируса на сегодня не стоит.