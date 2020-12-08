РФПИ заявили о готовности производить вакцину от коронавируса на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр им. Гамалеи готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украине. Они намерены подать документы для ее регистрации.

Производственные мощности фармкомпании «Биолек» уже готовы для этих целей. Во вторник глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи. Там он встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине, говорится в сообщении на сайте Фонда.

Фото: kzn.ru

В ноябре первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V».



Татьяна Леухина