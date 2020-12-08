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В ноябре приставы Татарстана взыскали более 5 млн рублей штрафов за нарушение «антиковидных» мер

12:47, 08.12.2020 1
В ноябре приставы Татарстана взыскали более 5 млн рублей штрафов за нарушение «антиковидных» мер
Фото: mos.ru

По итогам ноября судебные приставы Татарстана взыскали свыше 5 млн рублей штрафов за нарушение противоэпидемических мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Всего в службу для принудительного взыскания поступило порядка 5 тыс. штрафов, которые были назначены за несоблюдение татарстанцами масочного режима, отсутствие перчаток либо отсутствие термометрии и дезинфицирующих средств в организациях.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

Ранее сообщалось, что в ноябре в общественном транспорте Казани выявили свыше 17 тысяч нарушителей масочного режима.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:19
    что еще хорошего ждать в этой стране,где уже корвалол пытаются приравнять к наркотическим средствам.грустно(.
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