В ноябре приставы Татарстана взыскали более 5 млн рублей штрафов за нарушение «антиковидных» мер

По итогам ноября судебные приставы Татарстана взыскали свыше 5 млн рублей штрафов за нарушение противоэпидемических мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Всего в службу для принудительного взыскания поступило порядка 5 тыс. штрафов, которые были назначены за несоблюдение татарстанцами масочного режима, отсутствие перчаток либо отсутствие термометрии и дезинфицирующих средств в организациях.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

Ранее сообщалось, что в ноябре в общественном транспорте Казани выявили свыше 17 тысяч нарушителей масочного режима.