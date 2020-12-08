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Финальные испытания вакцины AstraZeneca подтвердили ее эффективность до 90%

19:46, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Финальные испытания вакцины AstraZeneca подтвердили ее эффективность до 90%
Фото: pixnio.com

В Великобритании завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca. По результатам испытаний, эффективность препарата оценили от 62,1 до 90%.

Исследования вакцины проводились учеными с использованием двух режимов дозировки. «Средняя эффективность вакцины составила 70,4%», — цитирует «РИА Новости» заявление разработчиков препарата от COVID-19.

Наибольшую эффективность (90%) AstraZeneca показала при введении в организм человека сначала сниженной, а затем стандартной дозы. Минимальный эффект вакцины (62,1%) исследователи зафиксировали при прививке двумя стандартными дозами.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в ноябре AstraZeneca заявила о 70%-ной эффективности разрабатываемой ими вакцины от коронавируса. По результатам третьей фазы испытаний этот показатель подтвердился.

В конце ноября разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили комбинировать ее с AstraZeneca.

Татьяна Демина
Общество
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